Wiesbaden - Das Gastgewerbe in Deutschland hat im Juni 2026 nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) kalender- und saisonbereinigt real 1,2 Prozent und nominal 0,9 Prozent weniger umgesetzt als im Mai 2026. Im Vergleich zum Vorjahresmonat Juni 2025 sank der Umsatz real um 5,1 Prozent, wohingegen er nominal um 2,3 Prozent stieg.



Im Mai 2026 verzeichnete das Gastgewerbe gegenüber April 2026 nach Revision der vorläufigen Ergebnisse einen Rückgang von real 0,2 Prozent (vorläufiger Wert: -2,0 Prozent) und nominal 0,1 Prozent (vorläufiger Wert: -2,1 Prozent). Im gesamten 1. Halbjahr 2026 erzielte das Gastgewerbe nach vorläufigen Ergebnissen real 5,2 Prozent weniger und nominal 2,1 Prozent mehr Umsatz als im Vorjahreszeitraum.



Hotels und sonstige Beherbergungsunternehmen verzeichneten im Juni 2026 gegenüber Mai 2026 sowohl real als auch nominal ein Umsatzminus von 1,0 Prozent. Gegenüber Juni 2025 sank der Umsatz real um 4,9 Prozent und stieg nominal um 1,1 Prozent. Im gesamten 1. Halbjahr 2026 erwirtschafteten die Hotels und sonstigen Beherbergungsunternehmen real 3,2 Prozent weniger und nominal 2,0 Prozent mehr Umsatz als im Vorjahreszeitraum.



In der Gastronomie sank der Umsatz im Juni 2026 gegenüber Mai 2026 real um 1,2 Prozent und nominal um 0,9 Prozent. Im Vergleich zum Juni 2025 sank der Umsatz real um 5,1 Prozent, wohingegen er nominal um 2,6 Prozent stieg. Im gesamten 1. Halbjahr 2026 war der Umsatz in der Gastronomie real um 5,7 Prozent niedriger und nominal um 2,2 Prozent höher als im 1. Halbjahr 2025.





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