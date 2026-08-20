Berlin - Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) Schweigen und Untätigkeit in der Klimakrise vorgeworfen.



"Friedrich Merz scheint zu hoffen, wenn er im Urlaub ist und niemand ihn sieht, auch niemand auf die Idee kommt, dass er zuständig sein könnte, die Folgen der Klimakrise zu bekämpfen", sagte Dröge den Sendern RTL und ntv. Merz tue so, als könne er der Klimakrise ausweichen. "Brutale Hitze, tausende Tote. Der Kanzler schweigt. Brennende Wälder, der Kanzler informiert sich und tut ansonsten nichts. Flüsse, die ausgetrocknet sind, Ernten, die ausfallen. Das ist alles die Realität, schon jetzt. Und trotzdem beschließt diese Bundesregierung im Kabinett beispielsweise ein Gesetz zum Bremsen der erneuerbaren Energien. Ich finde das fatal und verantwortungslos."



Auf die Frage, ob der Kanzler zu lange im Urlaub sei, sagte Dröge, das komme darauf an, was er tue, wenn er wiederkomme. "Friedrich Merz müsste handeln. Aber in dem er die Klimakrise bekämpft und nicht, dass er die Klimakrise anfeuert. Momentan sind all seine Entscheidungen so gewesen, dass er die Klimakrise mit seinem Handeln verschlimmert hat."





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