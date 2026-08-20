Düsseldorf (ots) -Ayvens, einer der führenden Anbieter für herstellerunabhängige und nachhaltige Mobilitätsdienstleistungen, und OMODA & JAECOO haben eine umfassende Kooperation für den deutschen Markt vereinbart. Ziel der Partnerschaft ist es, gemeinsam Kunden in Deutschland ein besonders attraktives und vielseitiges Fahrzeugangebot im Serviceleasing zu bieten.Mit der Kooperation unterstreicht Ayvens seine Rolle als Wegbereiter für Herstellererfolg im deutschen Auto-Leasingmarkt. Im Rahmen der Zusammenarbeit bündeln beide Unternehmen ihre jeweiligen Stärken: Ayvens bringt seine langjährige Erfahrung im Auto-Leasing für sein etabliertes Netzwerk aus Handelspartnern und Herstellern ein. OMODA & JAECOO profitiert dabei von einer starken Plattform, um seine Marktpräsenz in Deutschland sofort gezielt und nachhaltig auszubauen.Private und gewerbliche Kunden profitieren unmittelbar von der Kooperation: Sie erhalten Zugang zu attraktiven Leasingangeboten für Modelle von OMODA & JAECOO. Kunden erhalten mit Leasing planbare monatliche Kosten ohne Risiken, vollumfängliche Services und damit einen einfachen Einstieg in neue Fahrzeugtechnologien. Der Fokus liegt zunächst auf ausgewählten Kernmodellen über alle Antriebsarten hinweg - von Elektro- und Hybridfahrzeugen bis hin zu modernen Verbrennern. Ergänzt wird das Angebot durch umfassende Serviceleistungen von Ayvens, darunter insbesondere Wartung und Verschleiß, die für maximale Mobilität, Komfort und Sicherheit sorgen.Martin Kössler, Geschäftsführer von Ayvens in Deutschland, unterstreicht die strategische Bedeutung der Partnerschaft: "Wir freuen uns sehr über die Kooperation mit einem der führenden Hersteller aus China. Mit OMODA & JAECOO gewinnen wir einen starken Partner, der hervorragend zu unserem Anspruch passt, innovative und nachhaltige Mobilität für unterschiedliche Kundenbedürfnisse zugänglich zu machen. Die Marke steht für moderne Fahrzeuge, die Technologie, Design und Alltagstauglichkeit auf attraktive Weise verbinden. Für uns ist besonders wichtig, dass innovative Mobilität nicht abstrakt bleibt, sondern für Kunden einfach erreichbar und wirtschaftlich sinnvoll ist. Unsere Expertise als Partner im Leasing und Flottenmanagement macht uns zur ersten Wahl für Hersteller, die den deutschen Markt erobern möchten. Gemeinsam schaffen wir ein Angebot, das modernste Technologie, attraktive Konditionen und umfassende Services optimal vereint."Auch auf Seiten von OMODA & JAECOO wird die Zusammenarbeit als wichtiger Meilenstein bewertet. Eric Zheng, CEO von OMODA & JAECOO, erklärt: "Mit Ayvens haben wir einen äußerst erfahrenen und zuverlässigen Partner an unserer Seite, der den großen deutschen Markt bis ins Detail kennt. Diese Partnerschaft ermöglicht es uns, unsere ambitionierten Wachstumspläne deutlich zu beschleunigen, da wir für unsere Kunden einen einfachen und vertrauenswürdigen Zugang zu unseren Fahrzeugen schaffen."Global hatten die beiden Konzerne bereits Ende 2025 eine Absichtserklärung unterzeichnet, um ihre Geschäftsbeziehungen zu intensivieren und Kunden einfach zugängliche, attraktive sowie hochwertige Mobilitätsservices anzubieten.-ENDE-Über Ayvens in Deutschland:Ayvens ist eine der führenden Marken in Deutschland, wenn es um herstellerunabhängige und nachhaltige Mobilitätsdienstleistungen für gewerbliche und private Kunden geht. Dazu zählen Fahrzeugfinanzierung, Fuhrparkmanagement-Lösungen, Elektrifizierung von Flotten, Mietwagen- und Auto-Abo-Services sowie Gebrauchtwagenkauf und -leasing.Als Teil der Ayvens Gruppe ist Ayvens in Deutschland die Marke der ALD AutoLeasing D GmbH. Außer mit dem Hauptsitz in Hamburg ist Ayvens in Deutschland mit einem Verwaltungssitz in Düsseldorf und regionalen Vertriebs- und Gebrauchtwagenstandorten vertreten. Das Unternehmen verwaltet in Deutschland über 320.000 gewerblich genutzte Fahrzeuge und beschäftigt knapp 1200 Mitarbeiter.Weitere Informationen: www.ayvens.deÜber Ayvens:Ayvens ist ein führender globaler Akteur für nachhaltige Mobilität mit dem Ziel: Making life flow better. Seit Jahrzehnten verbessert das Unternehmen die Mobilität und bietet Full-Service-Leasing, flexible Auto-Abo-Services, Flottenmanagement und Multi-Mobilitätslösungen für internationale Großunternehmen, KMU, Freiberufler und Privatpersonen an.Mit mehr als 13.000 Mitarbeitern in 40 Ländern, 3,1 Millionen Fahrzeugen und der weltgrößten Multibrand-Elektroflotte nutzt Ayvens seine einzigartige Position, um den Weg zur Net-Zero-Emission zu ebnen und die digitale Transformation des Mobilitätssektors voranzutreiben.Das Unternehmen ist im Compartment A der Euronext Paris notiert (ISIN: FR0013258662; Ticker: AYV). Société Générale ist Mehrheitsaktionärin von Ayvens.Weitere Informationen: www.ayvens.com/en-cpÜber OMODA & JAECOOOMODA & JAECOO ist eine eigenständige Automobilmarke, die unter dem Dach der CHERY Automobile Co., Ltd. operiert und den europäischen Markt mit differenzierten Modellen bedient. OMODA richtet sich an Technik-, Design- und Lifestyle-affine Zielgruppen, die ein "Personalisiertes Smart Car" suchen, das ihren komplett vernetzten Lebensstil auch bei der individuellen Mobilität nahtlos fortführt. Der Name OMODA setzt sich zusammen aus "O" für Sauerstoff, das für neues Leben und Vitalität steht. "MODA" kommt von "Modern", was für einen modernen, modischen und gleichzeitig nachhaltigen Lebensstil steht. Als Marke für All-Road-Eignung ist der Name JAECOO inspiriert von einer Verschmelzung des deutschen Wortes "Jä[ae]ger" und dem englischen Wort "Cool". Diese Verschmelzung fasst sowohl die Eignung für anspruchsvolle Fahrbahnen als auch Urbanismus zusammen und strahlt gleichzeitig einen raffinierten Stil und Qualität aus. In Zukunft wird JAECOO das Konzept der nachhaltigen Entwicklung aktiv vorantreiben und All-Road-Fähigkeiten mit neuen Energielösungen kombinieren, um effizientere und umweltfreundlichere Fahrleistungen zu schaffen und der urbanen Bevölkerung ein komfortableres und umweltfreundlicheres Reiseerlebnis zu bieten.Mehr Informationen unter www.omodajaecoo.com und www.omodajaecoo-auto.dePressekontakt:Britta GiesenMarketing & Communications ManagerTelefon: 0211/58640-511E-Mail: britta.giesen@ayvens.comALD AutoLeasing D GmbHNedderfeld 9522529 HamburgInternet: www.ayvens.deOriginal-Content von: Ayvens - ALD AutoLeasing D GmbH -, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/113613/6336621