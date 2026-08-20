Bern - Jean-Michel Cina hat seinen Rücktritt als Präsident der SRG angekündigt. Er stand dem Unternehmen fast zehn Jahre vor, wie die SRG am Donnerstag mitteilte. Der Zeitpunkt für den Wechsel sei bewusst gewählt worden, heisst es von Seiten der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) weiter. Das strategische Projekt «Enavant» sei aufgegleist und die neue Geschäftsleitung habe ihre Arbeit im April aufgenommen. In Cinas Amtszeit fielen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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