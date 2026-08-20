Zürich - Das Geschehen an den Devisenmärkten hat sich in der Nacht auf Donnerstag wieder etwas beruhigt. Dies, nachdem der Dollar am späten Mittwochnachmittag wegen der Ankündigung von US-Anleihenkäufen stark unter Druck geraten war. Das USD/CHF-Paar notiert am frühen Donnerstag mit 0,8003 wieder knapp über der Marke von 80 Rappen. Am Mittwochabend war das Paar von über 0,81 bis auf 0,7969 im Tief gefallen. Das EUR/USD-Paar geht derweil am Morgen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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