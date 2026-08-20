

CANBERA (dpa-AFX) - Dexus (DXS.AX) released a profit for its full year that Increased, from the same period last year



The company's earnings came in at A$610.4 million, or A$0.5457 per share. This compares with A$156.5 million, or A$0.1458 per share, last year.



The company's revenue for the period fell 25.4% to A$710.0 million from A$951.2 million last year.



Dexus earnings at a glance (GAAP) :



-Earnings: A$610.4 Mln. vs. A$156.5 Mln. last year. -EPS: A$0.5457 vs. A$0.1458 last year. -Revenue: A$710.0 Mln vs. A$951.2 Mln last year.



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