Kiew - Bei einem massiven russischen Angriff auf die Ukraine sind in der Nacht zu Donnerstag in Kiew und den umliegenden Regionen mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen.
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj teilte mit, dass die Angriffe mit verschiedenen Arten von ballistischen Raketen, Marschflugkörpern und Drohnen durchgeführt worden seien, um "möglichst großen Schaden an der zivilen Infrastruktur" zu verursachen. In der Hauptstadt sollen seinen Angaben zufolge Wohngebäude, ein Kinderkrankenhaus und eine Schule beschädigt worden seien. Rettungs- und Bergungsarbeiten sind im Gange.
In Kiew wurden neben den Todesopfern rund 40 Menschen verletzt. In der Region Odessa wurde zudem ein Grenzübergang zu Moldawien mit Drohnen angegriffen, während in der Region Tschernihiw Gasinfrastruktur ins Visier genommen wurde.
Das russische Verteidigungsministerium erklärte unterdessen, es habe Luft-, Land- und seegestützte Waffen eingesetzt, um "militärische Einrichtungen und Lagerhäuser" anzugreifen. Zudem seien 726 ukrainische Drohnen abgeschossen worden.
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj teilte mit, dass die Angriffe mit verschiedenen Arten von ballistischen Raketen, Marschflugkörpern und Drohnen durchgeführt worden seien, um "möglichst großen Schaden an der zivilen Infrastruktur" zu verursachen. In der Hauptstadt sollen seinen Angaben zufolge Wohngebäude, ein Kinderkrankenhaus und eine Schule beschädigt worden seien. Rettungs- und Bergungsarbeiten sind im Gange.
In Kiew wurden neben den Todesopfern rund 40 Menschen verletzt. In der Region Odessa wurde zudem ein Grenzübergang zu Moldawien mit Drohnen angegriffen, während in der Region Tschernihiw Gasinfrastruktur ins Visier genommen wurde.
Das russische Verteidigungsministerium erklärte unterdessen, es habe Luft-, Land- und seegestützte Waffen eingesetzt, um "militärische Einrichtungen und Lagerhäuser" anzugreifen. Zudem seien 726 ukrainische Drohnen abgeschossen worden.
© 2026 dts Nachrichtenagentur