Bei Steckersolaranlagen werden Speicher zunehmend direkt mitbestellt. Das zeigt der Steckersolar-Report 2026 des Solarhändlers Tepto auf Basis eigener Bestelldaten. Zugleich hat sich die durchschnittlich bestellte Anlagenleistung seit Anfang 2023 mehr als verdoppelt. Im zweiten Quartal 2026 enthielten 57 Prozent der ausgewerteten Bestellungen neben der Steckersolaranlage auch einen Speicher. Anfang 2023 lag dieser Anteil noch bei nahezu null. Für den Steckersolar-Report hat Tepto 62.485 anonymisierte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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