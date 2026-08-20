Berlin (ots) -Die Fagron GmbH und die Becanex GmbH (https://becanex.com/de?utm_campaign=newsaktuell_08_2026) geben den Start einer Zusammenarbeit im Bereich Cannabinoid-Rezepturen bekannt. Gemeinsam entwickeln sie cannabinoidhaltige Rezepturen weiter und stellen Apotheken fundierte Daten, Herstellanweisungen und Informationen für neue Anwendungsbereiche bereit. Dabei treffen Fagrons (https://fagron.de/produkte/pflanzenidentische-cannabisextrakte-piex/?utm_source=apotheke+adhoc&utm_medium=Branchennews&utm_campaign=PIEX_0826) Expertise in der pharmazeutischen Rezeptur und die spezialisierten Cannabisextrakte von Becanex (https://becanex.com/de?utm_campaign=newsaktuell_08_2026) aufeinander.Rezepturkonzepte für dermale und gynäkologische AnwendungenIm Mittelpunkt steht die Entwicklung neuer Rezepturkonzepte für individualisierte Therapien: Die pflanzenidentischen Extrakte (PIEX) von Becanex (https://becanex.com/de?utm_campaign=newsaktuell_08_2026) werden mit den Grundlagen von Fagron (https://fagron.de/produkte/pflanzenidentische-cannabisextrakte-piex/?utm_source=apotheke+adhoc&utm_medium=Branchennews&utm_campaign=PIEX_0826) kombiniert. Ein besonderer Fokus liegt zunächst auf dermalen und gynäkologischen Anwendungen.Vertriebspartnerschaft und WissenstransferErgänzend gehen beide Unternehmen eine Vertriebspartnerschaft ein: Fagron (https://fagron.de/produkte/pflanzenidentische-cannabisextrakte-piex/?utm_source=apotheke+adhoc&utm_medium=Branchennews&utm_campaign=PIEX_0826) nimmt die Becanex (https://becanex.com/de?utm_campaign=newsaktuell_08_2026) PIEX-Produkte in sein Sortiment auf. Apotheken können sie damit künftig zusammen mit den Rezepturgrundlagen von Fagron beziehen.Die Erkenntnisse aus der Kooperation fließen in die Fagron (https://fagron.de/produkte/pflanzenidentische-cannabisextrakte-piex/?utm_source=apotheke+adhoc&utm_medium=Branchennews&utm_campaign=PIEX_0826) Academy und in den Fachbereich von Becanex (https://becanex.com/de?utm_campaign=newsaktuell_08_2026) ein - mit praxisnahen Informationen, Schulungen und Herstellungshinweisen für Apotheken."Die Partnerschaft mit Fagron ist für uns ein Meilenstein. Aus individuellen Rezepturen entstehen verlässliche, reproduzierbare Konzepte - das kann ein großer Schritt für die Cannabistherapie werden."Sebastian Kamphorst, Geschäftsführer der Becanex GmbH"Individualisierte Therapie beginnt dort, wo Standardlösungen an ihre Grenzen kommen. Mit Becanex verbinden wir neue pflanzenidentische Wirkstoffansätze mit unserer Formulierungskompetenz."Nils Ellmann, Business Leader - General Management Fagron GmbHPremiere auf der expopharm 2026Erstmals öffentlich präsentieren beide Unternehmen die Zusammenarbeit auf der expopharm vom 15. bis 17. September 2026 in München - an ihren eigenen Messeständen und in Vorträgen am Fagron-Stand.Pressekontakt:Becanex GmbHSaskia GanschowLeitung Kommunicationsaskia@becanex.comFagron GmbHJennifer HahnMarketing & Innovation Leadermarketing@fagron.deOriginal-Content von: Becanex GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/154743/6336703