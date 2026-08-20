Seit Juni 2026 ist Energy Sharing in Deutschland gesetzlich verankert. Erneuerbare Erzeugungsanlagen können ihren Strom über das öffentliche Netz mit anderen Verbrauchern teilen. Damit entsteht ein zusätzlicher Baustein für lokale Strommärkte, an dem sich Kommunen, Unternehmen und Bürger beteiligen können. In der Praxis zeigt sich jedoch eine zentrale Lücke: Der regulatorische Fokus liegt stark auf Marktprozessen wie Messung, Abrechnung und Verträgen. Die entscheidende Frage bleibt dabei oft unadressiert: Wo entstehen die zusätzlichen Erzeugungskapazitäten? Dabei ist genau das entscheidend für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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