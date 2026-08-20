Die Alibaba-Aktie hat sich in den vergangenen Wochen spürbar erholt. Nachdem sie zwischenzeitlich sogar unter der psychologisch wichtigen 100 Dollar-Marke notiert hatte, startete sie Anfang Juli eine kräftige Gegenbewegung. Die Quartalszahlenveröffentlichung am Donnerstagnachmittag dürfte darüber entscheiden, ob die Aufwärtsbewegung weitergeht oder die Bären wieder das Steuer übernehmen.Für das erste Quartal rechnen die bei Bloomberg gelisteten Analysten im Schnitt mit einem Umsatz von umgerechnet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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