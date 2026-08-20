Biel - Die Schweizer Uhrenexporte sind im Juli deutlich angestiegen. Nach dem starken Juni setzt sich damit der Aufwärtstrend in nur leicht vermindertem Tempo fort. Die Uhrenexporte stiegen zum Vorjahresmonat um 9,6 Prozent auf 2,63 Milliarden Franken, wie der Uhrenverband FH am Donnerstag mitteilte. Im Juni hatten sie sich mit einem Plus von 11,2 Prozent noch eine Spur stärker zugelegt. Mit dem erneuten Zuwachs der Exporte sind diese in der Gesamtbilanz ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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