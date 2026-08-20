Bern - Die Schweizer Exporte haben im Juli nach monatelanger Stagnation markant angezogen. Dagegen verringerten sich die Importe. Damit stieg der Überschuss in der Handelsbilanz auf einen neuen Monatsrekord. Insgesamt stiegen die Schweizer Exporte im Juli 2026 saisonbereinigt zum Vormonat nominal um 13,8 Prozent auf 27,8 Milliarden Franken, wie das Bundesamt für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) am Donnerstag mitteilte. Real - also um Preisveränderungen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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