BÜDELSDORF (dpa-AFX) - Freenet will Insidern zufolge die TV-Streamingplattform Waipu.tv vollständig übernehmen. Der Mobilfunk- und TV-Anbieter steht kurz vor einer Vereinbarung zum Erwerb der Anteile der Minderheitsaktionäre, nachdem Pläne für einen Börsengang aufgegeben wurden, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwochabend unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen schrieb. Freenet könnte den Deal in den kommenden Tagen bekannt geben, hieß es weiter.

Die Gespräche seien fortgeschritten, eine Einigung könnte sich aber noch hinziehen oder auch scheitern, hieß es weiter. Zudem sei unklar, ob alle Minderheitsaktionäre ihre Anteile verkaufen wollen. Eine Sprecherin von Freenet wollte sich auf Anfrage nicht äußern.

Waipu-TV wird von der Exaring AG betrieben an der Freenet mit 74,6 Prozent die Mehrheit hält. Im April hatte Freenet mitgeteilt, für den Geschäftsbereich mehrere strategische Optionen zu prüfen, darunter auch einen Börsengang. Bloomberg hatte bereits im vergangenen Jahr berichtet, dass Freenet verschiedene Optionen für die Streamingplattform prüfe. Damals sei der Wert von Waipu.TV Insidern zufolge auf bis zu 1,5 Milliarden Euro geschätzt worden./err/jha/