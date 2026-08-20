Frankfurt/Main - Der Dax ist am Donnerstag mit Verlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 26.000 Punkten berechnet und damit 0,4 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze rangierten Continental, BMW und Volkswagen, am Ende Brenntag, SAP und Merck.



"Donald Trump verschärft seine Rhetorik gegen den Iran. Zugleich bereitet Donald Trump eine Veränderung der US-Kriegsführung vor", sagte Thomas Altmann von QC Partners. "Weg von einer militärischen, hin zu einer wirtschaftlichen Auseinandersetzung." Noch seien es nur Drohungen. Das Ziel von Trump dürfte hier einmal mehr sein, den Iran zu einer Lösung am Verhandlungstisch zu drängen.



Unterdessen bleiben die Energiepreise hoch. Der Gasfuture mit Lieferung im Wintermonat Dezember hat gestern auf seinem bislang höchsten Kurs geschlossen. Der gestrige Schlusskurs lag fünf Prozent über dem höchsten Schlusskurs aus dem März.



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagmorgen etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1681 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8561 Euro zu haben.



Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 92,53 US-Dollar; das waren 91 Cent oder 1,0 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.





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