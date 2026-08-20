Milton Keynes - Der mehrfache Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat seinen Vertrag bei Red Bull bis zum Ende der Saison 2030 verlängert. Das teilte das Team am Donnerstag mit



Verstappen, der seit 2016 für das Team fährt, hat in dieser Zeit vier Fahrerweltmeisterschaften und zwei Konstrukteursweltmeisterschaften gewonnen. Gemeinsam mit dem Team erzielte er 71 Grand-Prix-Siege und prägte damit die moderne Ära der Formel 1 mit. Die Vertragsverlängerung sei ein starkes Zeichen des gegenseitigen Vertrauens und der gemeinsamen Ambition, die Zukunft des Teams zu gestalten.



Teamchef Laurent Mekies sagte, dass die Partnerschaft mit Verstappen eine der größten Erfolgsgeschichten der Formel 1 sei. Die Entscheidung, die Zusammenarbeit fortzusetzen, basiere auf dem Vertrauen, welches über viele Jahre aufgebaut wurde, sowie auf Verstappens Vertrauen in die Menschen, die Kultur und die Vision des Teams. Verstappen selbst äußerte sich erfreut über die Vertragsverlängerung und sagte, dass das Team für ihn wie eine "zweite Familie" sei. Er freue sich darauf, weiterhin mit dem Team zusammenzuarbeiten und weitere Siege und Meisterschaften zu erringen.



Die Vertragsverlängerung kommt etwas überraschend, da in der Vergangenheit immer mal wieder über einen möglichen Wechsel spekuliert wurde.





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