Von Tony Wang, Portfolio Manager bei T. Rowe Price Die Debatte um die KI-Infrastruktur verschiebt sich. Im vergangenen Jahr konzentrierten sich Investoren auf die Nachfrage nach Rechenleistung, das Angebot an GPUs, die Verfügbarkeit von Strom und die Frage, wie hoch die Investitionsausgaben der Hyperscaler noch steigen könnten. Zunehmend lautet die Frage nun: Wer wird die nächste Ausbaustufe finanzieren? Aus diesem Grund sind die kürzlich von NVIDIA ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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