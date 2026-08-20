Im Oktober 2025 ging mit Ottobock ein Unternehmen via klassischem Börsengang an den Prime Standard. Die Aktie des weltgrößten Prothesenhersteller, die zu 66,00 Euro ausgegeben wurde, war zunächst bis über die 75-Euro-Linie geklettert. Im laufenden Jahr ging es aber recht deutlich nach unten, so dass das Kursniveau vom Ausgabetag auch nach guten Halbjahres-Zahlen noch nicht wieder erreicht werden konnte. So setzte Ottobock im ersten Halbjahr im Kerngeschäft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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