DJ PTA-News: NAVSTONE SE: Ergebnisse der Hauptversammlung

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

NAVSTONE SE: Ergebnisse der Hauptversammlung

Eindhoven (pta000/20.08.2026/09:45 UTC+2)

In der Hauptversammlung der NAVSTONE SE am 19. August 2026 wurden alle Tagesordnungspunkte beschlossen.

Herr Dr. Hasenstab wurde als Vorstand der Gesellschaft wieder gewählt. Herr Robert Kaess wechselt vom Vorstand in den Aufsichtsrat.

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NAVSTONE SE Investor Relations

t.: +49 89-30659216 contact@navstone.eu

(Ende)

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Aussender: NAVSTONE SE Schimmelt 00002 5611 ZX Eindhoven Niederlande Ansprechpartner: Michael Hasenstab Tel.: +49 89 30659216 E-Mail: contact@navstone.eu Website: navstone.eu ISIN(s): NL0009538008 (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in München (m:access), Stuttgart

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August 20, 2026 03:45 ET (07:45 GMT)