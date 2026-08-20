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WKN: A1CUJD | ISIN: NL0009538008 | Ticker-Symbol: NUQA
München
20.08.26 | 10:13
1,330 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
NAVSTONE SE Chart 1 Jahr
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NAVSTONE SE 5-Tage-Chart
Dow Jones News
20.08.2026 10:21 Uhr
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PTA-News: NAVSTONE SE: Ergebnisse der Hauptversammlung

DJ PTA-News: NAVSTONE SE: Ergebnisse der Hauptversammlung

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

NAVSTONE SE: Ergebnisse der Hauptversammlung

Eindhoven (pta000/20.08.2026/09:45 UTC+2)

In der Hauptversammlung der NAVSTONE SE am 19. August 2026 wurden alle Tagesordnungspunkte beschlossen.

Herr Dr. Hasenstab wurde als Vorstand der Gesellschaft wieder gewählt. Herr Robert Kaess wechselt vom Vorstand in den Aufsichtsrat.

Für weitere Fragen kontaktieren Sie bitte unser Investor Relations Team direkt:

NAVSTONE SE Investor Relations

t.: +49 89-30659216 contact@navstone.eu

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      NAVSTONE SE 
           Schimmelt 00002 
           5611 ZX Eindhoven 
           Niederlande 
Ansprechpartner:   Michael Hasenstab 
Tel.:         +49 89 30659216 
E-Mail:        contact@navstone.eu 
Website:       navstone.eu 
ISIN(s):       NL0009538008 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in München (m:access), Stuttgart

[ source: https://www.pressetext.com/news/1787211900980 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 20, 2026 03:45 ET (07:45 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

In unserem aktuellen Spezialreport zeigen wir fünf Aktien, bei denen die Abwärtsrisiken besonders hoch sind – und wo sich Gewinnmitnahmen oder sogar Short-Strategien anbieten könnten.

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