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WKN: A1CUJD | ISIN: NL0009538008 | Ticker-Symbol: NUQA
München
30.07.26 | 08:22
1,330 Euro
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Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
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Dow Jones News
30.07.2026 20:15 Uhr
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PTA-News: NAVSTONE SE: Veröffentlichung der Finanzzahlen für das Geschäftsjahr 2025

DJ PTA-News: NAVSTONE SE: Veröffentlichung der Finanzzahlen für das Geschäftsjahr 2025

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

NAVSTONE SE: Veröffentlichung der Finanzzahlen für das Geschäftsjahr 2025

Eindhoven (pta000/30.07.2026/19:40 UTC+2)

NAVSTONE SE (ISIN NL0009538008 / WKN A1CUJD) veröffentlicht Finanzzahlen für das Geschäftsjahr 2025.

NAVSTONE SE erzielte im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025 ein Vorsteuerergebnis in Höhe von 0,25 Mio. (Vorjahr: 0,38 Mio. EUR). Das Ergebnis nach Steuern beträgt EUR 0,95 Mio. EUR (Vorjahr 0,17 Mio.).

Das Eigenkapital der NAVSTONE SE betrug 17,2 Mio. EUR zum Bilanzstichtag 31.12.2025 (Vorjahr von 16,3 Mio. EUR). Mit einer Eigenkapitalquote von rund 96 Prozent verfügt die NAVSTONE SE über eine äußerst solide Eigenkapitalausstattung. Die Liquidität inklusive Wertpapiere betrug zum Bilanzstichtag 3,0 Mio. EUR (Vorjahr 0,2 Mio. EUR). Das Anlagevermögen verringerte sich von 15,3 Mio. EUR im Vorjahr auf 15,0 Mio. EUR zum 31.12.2025.

Der vollständige Geschäftsbericht wird zeitnah auf der Homepage der Gesellschaft unter www.navstone.eu veröffentlicht.

Für weitere Fragen kontaktieren Sie bitte unser Investor Relations Team direkt:

NAVSTONE SE Investor Relations

t.: +49 89-30659216 contact@navstone.eu

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      NAVSTONE SE 
           Schimmelt 00002 
           5611 ZX Eindhoven 
           Niederlande 
Ansprechpartner:   Michael Hasenstab 
Tel.:         +49 89 30659216 
E-Mail:        contact@navstone.eu 
Website:       navstone.eu 
ISIN(s):       NL0009538008 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in München (m:access), Stuttgart

[ source: https://www.pressetext.com/news/1785433200368 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

July 30, 2026 13:40 ET (17:40 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Achtung, Korrektur!
Die Börsen laufen heiß. Trotz geopolitischer Krisen und steigender Zinsen klettern viele Indizes weiter Richtung Allzeithoch. Doch unter der Oberfläche zeigen sich erste Risse: Der Abverkauf bei Halbleiter-, KI- und Space-Aktien macht deutlich, wie schnell sich die Stimmung drehen kann.

Besonders gefährlich ist die aktuelle Gemengelage aus schwacher Saisonalität, dünner Liquidität in den Sommermonaten und historisch hohen Bewertungen. Selbst vermeintlich sichere Blue Chips sind inzwischen teuer bewertet und damit anfällig für Korrekturen. Gleichzeitig liefern technische Indikatoren erste Warnsignale. So werden viele Rekordstände nicht mehr bestätigt.

Für Anleger steigen die Risiken spürbar. Wer jetzt nicht genauer hinschaut, läuft Gefahr, auf dem falschen Fuß erwischt zu werden.

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