Freitag, 05.12.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
WKN: A1CUJD | ISIN: NL0009538008 | Ticker-Symbol: NUQA
München
05.12.25 | 09:20
1,300 Euro
-0,76 % -0,010
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
NAVSTONE SE Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
NAVSTONE SE 5-Tage-Chart
Dow Jones News
05.12.2025 19:51 Uhr
196 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-News: NAVSTONE SE: Veröffentlichung der Finanzzahlen für das Geschäftsjahr 2024

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

NAVSTONE SE: Veröffentlichung der Finanzzahlen für das Geschäftsjahr 2024

Eindhoven (pta000/05.12.2025/19:20 UTC+1)

Eindhoven, 05. Dezember 2025 - NAVSTONE SE (ISIN NL0009538008 / WKN A1CUJD) veröffentlicht Finanzzahlen für das Geschäftsjahr 2024.

NAVSTONE SE erzielte im abgelaufenen Geschäftsjahr 2024 ein Vorsteuerergebnis in Höhe von 0,4 Mio. (Vorjahr: -0,5 Mio. EUR). Das Ergebnis nach Steuern beträgt EUR 0,2 Mio. EUR (Vorjahr -0,3 Mio.).

Das Eigenkapital der NAVSTONE SE betrug 16,3 Mio. EUR zum Bilanzstichtag 31.12.2024 (Vorjahr von 16,1 Mio. EUR). Mit einer Eigenkapitalquote von rund 88 Prozent verfügt die NAVSTONE SE über eine äußerst solide Eigenkapitalausstattung. Die Liquidität inklusive Wertpapiere betrug zum Bilanzstichtag 0,2 Mio. EUR (Vorjahr 0,0 Mio. EUR). Das Anlagevermögen verringerte sich von 16,2 Mio. EUR im Vorjahr auf 15,3 Mio. EUR zum 31.12.2024.

Der vollständige Geschäftsbericht wird zeitnah auf der Homepage der Gesellschaft unter www.navstone.eu veröffentlicht.

Für weitere Fragen kontaktieren Sie bitte unser Investor Relations Team direkt:

NAVSTONE SE Investor Relations

t.: +49 89-30659216 contact@navstone.eu

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      NAVSTONE SE 
           Schimmelt 00002 
           5611 ZX Eindhoven 
           Niederlande 
Ansprechpartner:   Michael Hasenstab 
Tel.:         +49 89 30659216 
E-Mail:        contact@navstone.eu 
Website:       navstone.eu 
ISIN(s):       NL0009538008 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in München (m:access), Stuttgart

[ source: https://www.pressetext.com/news/1764958800346 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

December 05, 2025 13:20 ET (18:20 GMT)

© 2025 Dow Jones News
