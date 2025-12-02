DJ PTA-Adhoc: NAVSTONE SE: Anpassung des Nominalkapitals / Rücknahme der Aktienzusammenlegung wird der Hauptversammlung vorgeschlagen

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

NAVSTONE SE: Anpassung des Nominalkapitals / Rücknahme der Aktienzusammenlegung wird der Hauptversammlung vorgeschlagen

Eindhoven (pta000/02.12.2025/14:35 UTC+1)

Der Vorstand der NAVSTONE SE teilt mit, dass die im Rahmen der Hauptversammlung vom 11. April 2025 beschlossene Aktienzusammenlegung im Verhältnis 5:1 sowie die Erhöhung des Nominalkapitals auf 1,00 EUR je Aktie zwar im Handelsregister eingetragen wurden, jedoch technisch in der Verwahrung der Aktien bislang nicht umgesetzt werden konnten.

Im Zuge der Vorbereitung der Umsetzung wurden von der globalen Girosammelverwahrung zusätzliche rechtliche Nachweise und Bestätigungen angefordert, deren kurzfristige Bereitstellung für die Gesellschaft in ihrer Gesamtheit nicht wirtschaftlich vertretbarer möglich ist.

Um die Kapitalstruktur wieder an die aktuell bei Clearstream geführte Aktienzahl anzupassen, beabsichtigt der Vorstand - in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat - der nächsten ordentlichen Hauptversammlung vorzuschlagen, das Nominalkapital erneut auf 0,20 EUR je Aktie herabzusetzen und damit die Aktienzusammenlegung formal aufzuheben.

Die geplante Anpassung hat keine Auswirkungen auf den Wert der Gesellschaft oder die wirtschaftliche Stellung der Aktionär:innen.

Für weitere Fragen kontaktieren Sie bitte unser Investor Relations Team direkt:

NAVSTONE SE Investor Relations

t.: +49 89-30659216 contact@navstone.eu

