PTA-DD: NAVSTONE SE: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

NAVSTONE SE: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eindhoven (pta000/20.12.2025/11:44 UTC+1) - Mitteilung
1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Erich Hoffmann 2 Grund der Meldung a) Position/Status Aufsichtsrat b) Erstmeldung 3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name NAVSTONE SE b) LEI 5299007XUDK48R464W15 4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Aktie Kennung NL0009538008 b) Art des Geschäfts Kauf c) Preis(e) Volumen 1,50 EUR 70.500,00 EUR d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen 1,50 EUR 70.500,00 EUR e) Datum des Geschäfts 19.12.2025 UTC+1 f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes
NAVSTONE SE
Schimmelt 00002
5611 ZX Eindhoven
Niederlande
