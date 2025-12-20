PTA-DD: NAVSTONE SE: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Anzeige
WKN: A1CUJD | ISIN: NL0009538008 | Ticker-Symbol: NUQA
München
19.12.25 | 08:46
1,430 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
20.12.2025 12:15 Uhr
NAVSTONE SE: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eindhoven (pta000/20.12.2025/11:44 UTC+1) - Mitteilung 

1     Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen 
                             stehenden Personen 
a)      Name                                 Erich Hoffmann 
   2                          Grund der Meldung 
a)      Position/Status                           Aufsichtsrat 
b)      Erstmeldung 
   3    Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, 
                       zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht 
a)      Name                                 NAVSTONE SE 
b)      LEI                                 5299007XUDK48R464W15 
   4                    Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften 
a)      Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments       Aktie 
        Kennung                               NL0009538008 
b)      Art des Geschäfts                          Kauf 
c)      Preis(e)                               Volumen 
        1,50 EUR                               70.500,00 EUR 
d)      Aggregierter Preis                          Aggregiertes Volumen 
        1,50 EUR                               70.500,00 EUR 
e)      Datum des Geschäfts                         19.12.2025 UTC+1 
f)      Ort des Geschäfts                          Außerhalb eines Handelsplatzes

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      NAVSTONE SE 
           Schimmelt 00002 
           5611 ZX Eindhoven 
           Niederlande 
Ansprechpartner:   Michael Hasenstab 
Tel.:         +49 89 30659216 
E-Mail:        contact@navstone.eu 
Website:       navstone.eu 
ISIN(s):       NL0009538008 (Aktie) 
Börse(n):       Freiverkehr in München (m:access), Stuttgart

(END) Dow Jones Newswires

December 20, 2025 05:44 ET (10:44 GMT)

© 2025 Dow Jones News
