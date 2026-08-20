Zürich - Die Dürre in Europa 2026 ist schwerwiegend, wird von den Credit Spreads aber noch kaum eingepreist - das dürfte sich mit den Q3-Unternehmensergebnissen ändern. Der Rhein ist auf ein historisches Tief von sechs bis acht Zentimetern gefallen, deutlich unter dem bisherigen Rekordtief von 20181, sodass Schiffe nur noch mit rund 10 bis 20 Prozent ihrer normalen Kapazität fahren können; eine Besserung würde wochenlangen Regen voraussetzen2. Von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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