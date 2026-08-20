Am nächsten Mittwoch ist es soweit: Dann wird mit Nvidia der wertvollste Konzern der Welt die Ergebnisse für das abgelaufene zweite Quartal vorlegen. DER AKTIONÄR blickt voraus, mit welchen Zahlen derzeit am Markt gerechnet wird. Das Unternehmen hat sich selbst bereits früh festgelegt.Bei der Zahlenvorlage für das erste Quartal nannte Finanzchefin Colette Kress für das Q2 ein Umsatzziel von 91,0 Milliarden Dollar, plus oder minus zwei Prozent, eine Bruttomarge von 75,0 Prozent nach eigener Rechnung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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