Die Almonty-Aktie konnte sich nach dem Einbruch auf etwa 10 € Ende Juli wieder deutlich erholen. Am Donnerstag notiert sie aktuell bei 13,80 €. Gegenüber dem Jahresbeginn entspricht das noch immer einem Kursanstieg von rund +74%; ist jedoch von dem Hoch mit etwa 20 € noch weit entfernt. Dennoch stellt sich die Frage: Sind Kurse von 20 € wieder möglich? Wachstum beginnt Der positive Trend des ersten Quartals setzte sich im zweiten Quartal deutlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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