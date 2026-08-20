Wenn Rüstungsgüter oder Industriewerkzeuge an ihre Leistungsgrenzen stoßen, hilft oft ein gefragtes Schwermetall weiter: Wolfram widersteht mit seinem Schmelzpunkt von 3.422 °C selbst enormer Hitze und erreicht eine Dichte, die nahezu identisch mit Gold ist. Doch ausgerechnet beim Schlüsselrohstoff Wolfram geraten die westlichen Industriestaaten unter Druck. Peking kontrolliert über 80 % der weltweiten Förderung und verschärfte die Ausfuhrkontrollen in den vergangenen Jahren deutlich. Da das Reich der Mitte im Jahr 2025 selbst zum Nettoimporteur aufstieg und die westliche Rüstungsindustrie vor strengen Beschaffungsverboten steht, entbrennt ein Wettlauf um Minenkapazitäten in sicheren Jurisdiktionen. Hier kommt Almonty Industries ins Spiel, das als führender westlicher Wolfram-Produzent gilt. Wir beleuchten den Markt.Den vollständigen Artikel lesen ...
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