Die AMS-Osram-Aktie konnte den Anstieg auf rund 23 SFR (Schweizer Franken) zuletzt nicht halten und korrigierte wieder. Am Donnerstag notiert die Aktie aktuell bei etwa 17,60 SFR. Damit stellt sich die Frage: Wo liegt ein mögliches Kursziel nach erfolgreicher Restrukturierung? Prognosewerte im oberen Bereich erreicht Die operative Entwicklung zeigt weiterhin in die richtige Richtung. Auch im zweiten Quartal erreichte AMS-Osram die eigenen Prognosewerte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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