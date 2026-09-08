Die Übernahme soll die weltweiten Produktionskapazitäten für wichtige Produkte aus hochschmelzenden Metallen erweitern

PORTLAND, Maine, Sept. 08, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- The Elmet Group Co. ("Elmet", das "Unternehmen", "wir" oder "unser") (NASDAQ: ELMT), ein in den USA ansässiger Anbieter von präzisionsgefertigten Komponenten und fortschrittlichen Hochenergiesystemen, gab heute bekannt, dass sie eine endgültige Vereinbarung unterzeichnet hat, wonach ihre neu gegründete deutsche Tochtergesellschaft, die Elmet Technologies GmbH, die Vermögenswerte des Wolfram- und Molybdän-Produktionsbetriebs von ams OSRAM in Schwabmünchen, Bayern, Deutschland, erwerben wird.

Durch diese Transaktion wird Elmet erstmals in der Europäischen Union eine Produktionspräsenz für hochschmelzende Metalle aufbauen und eine europäische Produktionsstätte für Wolfram- und Molybdänpulver, Stäbe, Draht, Elektroden sowie bearbeitete Bauteile schaffen. Der Abschluss der Transaktion wird voraussichtlich im ersten Quartal 2027 erfolgen, vorbehaltlich der üblichen behördlichen Genehmigungen und nach Abschluss der Übergangsmaßnahmen, die für den eigenständigen Betrieb des Standorts Schwabmünchen erforderlich sind.

Der seit 1961 in Betrieb befindliche Standort Schwabmünchen ist ein vollständig integrierter Produktionsbetrieb für Wolfram und Molybdän, der eine gesamte Produktionswertschöpfungskette abdeckt, die von der Pulverherstellung über das Pressen, Sintern, Schmieden, Ziehen bis hin zur Endbearbeitung reicht. Unterstützt wird dies durch ein hauseigenes Materiallabor, das auf chemische und physikalische Analysen spezialisiert ist. Der Standort verfügt über eine Produktionsumgebung, die für ihre digitale Innovation in der europäischen Industrie für hochschmelzende Metalle anerkannt ist und durch die Auszeichnung "Germany Smart Digitization Factory 4.0 2024" bestätigt wurde.

"Wir freuen uns sehr, das talentierte Team aus Schwabmünchen bei Elmet willkommen zu heißen und auf dem Fachwissen und den Kompetenzen aufzubauen, die es über viele Jahrzehnte hinweg entwickelt hat", so Peter V. Anania, CEO und Chairman of the Board von The Elmet Group Co. "Wir gehen davon aus, dass diese Übernahme unsere vertikal integrierte Wolfram- und Molybdän-Plattform auf Europa ausweiten wird und uns damit eine Produktionsbasis verschafft, von der aus wir unsere Kunden dort direkt beliefern können. Damit soll eines unserer wichtigsten Ziele nach dem Börsengang vorangetrieben werden, nämlich die Ausweitung unserer Präsenz in Europa. Dies ist ein logischer nächster Schritt im Rahmen unserer langfristigen Wachstumsstrategie, und wir sind davon überzeugt, dass wir durch den Aufbau einer lokalen Präsenz den Anforderungen unserer Kunden in Europa und Großbritannien schneller und zuverlässiger gerecht werden können. Wir sind zuversichtlich, dass uns diese Übernahme in die Lage versetzen wird, unsere Beziehungen zu Kunden in der gesamten Region zu vertiefen."

Eine "Local-for-Local"-Plattform zur Sicherung von Wolfram und Molybdän für den europäischen Markt

Der Geschäftsbereich "Critical Materials Components" von The Elmet Group Co. betreibt derzeit seine in US-amerikanischem Besitz befindlichen Produktionsstätten für hochschmelzende Metalle in Maine, Ohio und Michigan. Alle Produktionsstandorte des Unternehmens sind vertikal integriert, wobei der metallurgische Prozess vom Pulver über das Pressen, Sintern und Umformen bis hin zur mechanischen Bearbeitung vollständig unter eigener Kontrolle steht. Durch die Übernahme des Standorts ams OSRAM in Schwabmünchen soll dieses Modell voraussichtlich auf Deutschland und den gesamten europäischen Markt ausgeweitet werden.

Das Unternehmen betrachtet die Transaktion als eine Möglichkeit, den sich wandelnden Kundenanforderungen an kritische Werkstoffe in einer Reihe anspruchsvoller Anwendungsbereiche besser gerecht zu werden, darunter:

Verteidigung. Europäische Hauptauftragnehmer im Verteidigungsbereich bauen ihre Lieferketten unter Berücksichtigung von Anforderungen hinsichtlich Souveränität und Versorgungssicherheit neu auf, die von Lieferanten außerhalb der Europäischen Union oder aus Asien zunehmend nicht mehr erfüllt werden können. Wolfram ist ein von der Europäischen Union als kritisch eingestufter Rohstoff, für den in Europa nur begrenzte Verarbeitungskapazitäten zur Verfügung stehen.

Europäische Hauptauftragnehmer im Verteidigungsbereich bauen ihre Lieferketten unter Berücksichtigung von Anforderungen hinsichtlich Souveränität und Versorgungssicherheit neu auf, die von Lieferanten außerhalb der Europäischen Union oder aus Asien zunehmend nicht mehr erfüllt werden können. Wolfram ist ein von der Europäischen Union als kritisch eingestufter Rohstoff, für den in Europa nur begrenzte Verarbeitungskapazitäten zur Verfügung stehen. Fusions- und Hochenergieforschung. Wolfram ist das Referenzmaterial für die dem Plasma zugewandten Bereiche in Fusionsprogrammen. Elmet bedient diesen Markt derzeit sowohl über seinen Geschäftsbereich "Critical Materials Components" als auch über seinen Geschäftsbereich "Engineered Microwave Products".

Wolfram ist das Referenzmaterial für die dem Plasma zugewandten Bereiche in Fusionsprogrammen. Elmet bedient diesen Markt derzeit sowohl über seinen Geschäftsbereich "Critical Materials Components" als auch über seinen Geschäftsbereich "Engineered Microwave Products". Halbleiter. Die EUV-Lithografie, die MOCVD-Verarbeitung sowie die Hardware für thermische Prozesse - einschließlich Wolframhexafluorid (WF 6 ), das bei der CVD-Wolframabscheidung zum Einsatz kommt - erfordern Materialien und Komponenten, die nach strengen Spezifikationen hergestellt werden.

Die EUV-Lithografie, die MOCVD-Verarbeitung sowie die Hardware für thermische Prozesse - einschließlich Wolframhexafluorid (WF ), das bei der CVD-Wolframabscheidung zum Einsatz kommt - erfordern Materialien und Komponenten, die nach strengen Spezifikationen hergestellt werden. Automobilindustrie, Medizin und Industrie. In der gesamten europäischen Industrie kommen hochschmelzende Metalle in den Bereichen Beleuchtung, Röntgentechnik und Bildgebung, Elektroden für die Glasschmelze, Hochtemperatur-Ofenkomponenten, Schweißen und thermisches Spritzen sowie bei Präzisionsdrahtanwendungen zum Einsatz.





"Vom Pulver bis zum fertigen Bauteil sollen die Standorte in Schwabmünchen unseren Kunden aus den Bereichen Verteidigung, Kernfusion, Halbleiter, Medizin und Industrie eine europäische Bezugsquelle für Wolfram und Molybdän bieten. Wir freuen uns darauf, auf dieser Grundlage aufzubauen und die Talente und Kompetenzen des Standorts in die gesamte Elmet-Organisation zu integrieren", so Derek Fox, President des Geschäftsbereichs "Critical Materials Components" von The Elmet Group Co.

Stärkung des Fundaments in Schwabmünchen

Elmet beabsichtigt, die bestehende Führungs- und Betriebsleitung in Schwabmünchen beizubehalten, während das Unternehmen seine Expansion in Europa vorantreibt. Das Unternehmen plant, in die Belegschaft, den Maschinenpark, die Produktionskapazitäten, die Qualitätssysteme und die vertrieblichen Kapazitäten des Standorts Schwabmünchen zu investieren. Das Unternehmen beabsichtigt zudem, mit dem Betriebsrat, der Gewerkschaft IG Metall und der lokalen Gemeinschaft zusammenzuarbeiten, um die Belegschaft zu stärken und weiterzuentwickeln sowie sichere, qualifizierte Arbeitsplätze in der Fertigung in der Region zu schaffen.

Das Unternehmen beabsichtigt zudem, die Palette der am Standort hergestellten Werkstoffe zu erweitern, darunter TZM und Wolfram-Schwerlegierungen, unterstützt durch geplante Investitionen in Infrastruktur, Ausrüstung und die Modernisierung der Anlagen, die für deren Produktion erforderlich sind.

"Schwabmünchen blickt auf eine lange Tradition technischer Spitzenleistungen in der Wolfram- und Molybdänfertigung zurück. Ich freue mich, dass unser großartiges Team aus Schwabmünchen Teil von Elmet wird, einem Unternehmen, das sich dafür einsetzt, dieses Erbe durch seine Mitarbeiter und Kompetenzen weiterzuführen. "Gemeinsam mit Elmet wird das Team in Schwabmünchen darauf hinarbeiten, auf dieser Grundlage aufzubauen, unsere Kunden zu unterstützen und in den kommenden Jahren neue Chancen zu erschließen", so Rainer Barthel, Managing Director der OSRAM GmbH.

Kontinuität für bestehende Kunden

Um die Kontinuität der Lieferungen während der Übergangsphase zu gewährleisten, wird die Elmet Technologies GmbH ams OSRAM sowie ein kürzlich gegründetes Spin-off im Rahmen von Produktionsvereinbarungen unterstützen, die sich auf die Produkte beziehen, die die jeweiligen Unternehmen derzeit von diesem Standort beziehen. Bestehende externe Kunden sollen ohne Unterbrechung beliefert werden, wobei Elmet ab dem Zeitpunkt des Abschlusses die Verantwortung für die Lieferung, die Qualität und den technischen Support übernimmt. Das Unternehmen plant den Aufbau und die Weiterentwicklung des Außendienstes sowie einer stärkeren digitalen Marktpräsenz, um seinen Kundenstamm in wichtigen europäischen Branchen zu festigen. Dabei konzentriert sich die Projektpipeline auf die Bereiche Verteidigung, Fusionsforschung, Halbleiter, Medizin, Automobilindustrie und allgemeine industrielle Anwendungen.

Über The Elmet Group

The Elmet Group ist ein in den USA ansässiger Anbieter von präzisionsgefertigten Bauteilen und hochentwickelten Hochenergiesystemen für die Bereiche Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Behörden, Industrie, Medizin, Halbleiter und Elektronik sowie Energie. Das Unternehmen ist in zwei Geschäftsbereichen tätig: "Critical Materials Components" (CMC) und "Engineered Microwave Products" (EMP). Dabei nutzt es sein Know-how in den Bereichen Materialwissenschaft und Feinmechanik, um leistungsstarke Lösungen anzubieten. The Elmet Group hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Fertigungskapazitäten auszubauen, um den Bedarf der USA und ihrer Verbündeten sowohl an kritischen Werkstoffen als auch an fortschrittlichen Hochleistungs-Mikrowellensystemen zu decken.

Über den Standort Schwabmünchen von ams OSRAM

Der Standort Schwabmünchen von ams OSRAM produziert seit 1961 auf einer Produktionsfläche von rund 26.800 Quadratmetern Wolfram- und Molybdänwerkstoffe und bedient einen ausgewählten Kundenstamm mit mehr als 3.500 Produkten, darunter Metallpulver, Stäbe und Stifte, Grob- und Feindraht, Kathoden und Anoden, bearbeitete Teile und pulverspritzgegossene Bauteile sowie Dienstleistungen in den Bereichen chemische und physikalische Analytik und Werkstofftechnik. Der Standort wurde im Jahr 2024 als Gewinner des Industrie 4.0 Award in der Kategorie "Smart Digitalization" ausgezeichnet.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act aus dem Jahr 1995. Diese Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zum Abschluss der Übernahme der Vermögenswerte der Wolfram- und Molybdän-Produktionsbetriebe von ams OSRAM in Schwabmünchen, zum Zeitpunkt dieses Abschlusses, zur Fähigkeit von Elmet, sowohl die Produktionskapazitäten des Standorts als auch seine globalen Produktionskapazitäten auszubauen, zur Ausweitung des vertikal integrierten Fertigungsmodells von Elmet auf Deutschland und den europäischen Markt, zur Erfüllung der Anforderungen aus Produktionsvereinbarungen sowie zu den sich wandelnden Kundenbedürfnissen in einer Vielzahl von Branchen, die Fähigkeit von Elmet, den externen Vertrieb, eine digitale Geschäftspräsenz und einen erweiterten Kundenstamm in wichtigen europäischen Branchen aufzubauen und auszubauen, die erwartete Zusammenarbeit von Elmet mit lokalen Gewerkschaften, Betriebsräten und Gemeinden, die Stärkung qualifizierter Arbeitsplätze in der Fertigung in der Region, die zukünftige Geschäftsentwicklung, erwartete Ergebnisse sowie strategische Initiativen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen und unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich davon abweichen. Wenn in dieser Pressemitteilung Begriffe wie "erwarten", "prognostizieren", "schätzen", "glauben", "voraussehen", "beabsichtigen", "planen", "anstreben", "projizieren", "anvisieren", "vorhersagen", "könnte", "sollte", "würde" und "wird" sowie die Verneinungen dieser Begriffe und ähnliche Ausdrücke verwendet werden, dienen sie dazu, zukunftsgerichtete Aussagen zu kennzeichnen, auch wenn nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen solche kennzeichnenden Begriffe enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen und Annahmen der Unternehmensleitung und unterliegen naturgemäß Unsicherheiten, Risiken und Änderungen der Rahmenbedingungen, die schwer vorhersehbar sind. Infolgedessen können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen dargestellten Ergebnissen abweichen. Faktoren, die sich auf die Ergebnisse auswirken können, werden im Registrierungsantrag von The Elmet Group Co. auf Formular S-1 (Aktenzeichen 294725) in seiner geänderten Fassung sowie in nachfolgenden Unterlagen, die The Elmet Group Co. bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) einreicht, erörtert. The Elmet Group Co. übernimmt keinerlei Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Wir weisen Sie darauf hin, sich nicht in unangemessener Weise auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die ausschließlich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben.

Ansprechpartner im Unternehmen

Chris Chandler

contact@theelmetgroup.com

Anlegerkontakt

Tom Colton und Greg Bradbury

Gateway Group, Inc.

ELMT@gateway-grp.com

949-574-3860