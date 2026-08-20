Das EEG schreibt fest, dass Ende 2026 insgesamt 128 Gigawatt Photovoltaik-Leistung installiert sein müssen. Diese Zielmarke ist jetzt erreicht, wie eine Auswertung des Marktstammdatenregisters durch den Bundesverband Solarwirtschaft (BSW Solar) jetzt zeigt. Ende Juli lag die kumuliert installierte Photovoltaik-Leistung nach Angaben der Bundesnetzagentur bei fast 127,4 Gigawatt. Zusammen mit den im August installierten Anlagen ist die Schwelle von 128 Gigawatt überschritten. Für 2030 sieht das EEG eine Photovoltaik-Leistung von 215 Gigawatt vor. Das bedeutet, dass in den kommenden Jahren jeweils ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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