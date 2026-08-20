Zürich - Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht Finma zeigt sich zufrieden mit der finanziellen Situation des Schweizer Versicherungssektors. Die Branche erhöhte laut der Behörde 2025 ihre Eigenmittel- und Solvenzquote «deutlich» und erzielte zeitgleich ein klar höheres aggregiertes Jahresergebnis als im Jahr davor. Dies geht aus dem neusten, am Donnerstag veröffentlichten Versicherungsmarktbericht hervor. Die Finma spricht darin von einer insgesamt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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