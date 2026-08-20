Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Donnerstag eine Stunde vor Mittag weiterhin wenig verändert, die Tendenz im Leitindex SMI geht allerdings etwas abwärts. Händler sprechen insgesamt von einer leichten Beruhigung nach der hohen Nervosität am Vortag. Da hatte das US-Finanzministerium angekündigt, Rückkäufe langlaufender Anleihen stark zu erhöhen. Besonders deutlich sank daraufhin die Rendite von 30-jährigen Anleihen. Und auch der US-Dollar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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