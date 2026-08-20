Zürich - Der Kurs des Bitcoin ist am Mittwochabend auf den höchsten Stand seit Anfang Juni gestiegen. Die sinkenden Renditen von US-Staatsanleihen und die Bekräftigung von US-Präsident Donald Trump, die USA in der Kryptowelt nach vorne zu treiben, liessen den Wert der «Krypto-Leitwährung» in die Höhe schiessen. Am Donnerstagmorgen kostet ein Bitcoin über 71'000 US-Dollar. Vor 24 Stunden wurde die Blockchain-Devise noch für weniger als 65'000 Dollar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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