Genf - Lombard Odier hat im ersten Halbjahr 2026 deutlich mehr verdient. Gleichzeitig erreichten die verwalteten Vermögen dank neuen Kundengeldern und einer guten Anlageperformance einen Rekordwert. Die Erträge stiegen in den ersten sechs Monaten im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 9 Prozent auf 740 Millionen Franken, wie die Genfer Privatbank am Donnerstag mitteilte. Der Geschäftsaufwand blieb trotz weiterer Investitionen in Personal und Technologie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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