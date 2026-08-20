Bern - Die Schweiz stärkt ihre Gasversorgung für den kommenden Winter. Zentral ist eine Option auf Gas, die bei Bedarf aus der Transit-Pipeline von Frankreich nach Italien bezogen werden kann, wie das Bundesamt für wirtschaftliche Landesversorgung (BWL) mitteilte. Dies entspreche etwa einem Umfang von einem Zehntel des Winterverbrauchs. Die Massnahme sei eine Reaktion auf tiefe Speicherstände in den EU-Staaten und Unsicherheiten auf den internationalen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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