Der Photovoltaik-Ausbau in Deutschland hat das im EEG festgelegte Zwischenziel für 2026 erreicht. Für die angestrebten 215 GWp im Jahr 2030 müsste der jährliche Zubau nach Berechnungen des BSW-Solar gegenüber den vergangenen beiden Jahren allerdings noch steigen. Die installierte Photovoltaik-Leistung in Deutschland hat im August 2026 die Marke von 128 GWp überschritten. Das geht aus einer Auswertung des Bundesverbandes Solarwirtschaft (BSW-Solar) auf Basis des Marktstammdatenregisters der Bundesnetzagentur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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