Düsseldorf - Der Kapitalmarktexperte Ed Yardeni hält die jüngsten Kurseinbrüche bei Anleihen und Aktien für eine Überreaktion und sieht darin Kaufgelegenheiten. "Der Bullenmarkt ist intakt", sagte Yardeni dem "Handelsblatt".



Die Renditen für 30-jährige US-Staatsanleihen hatten zuletzt mit 5,3 Prozent den höchsten Stand seit 2007 erreicht und Investoren verschreckt. Yardeni hält das Niveau jedoch für normal. "Dabei waren sie eigentlich lange viel zu niedrig. Die Nullzinspolitik der US-Notenbank hat die Renditen lang verzerrt", sagte er. Er gehe davon aus, dass die Rendite zehnjähriger US-Anleihen zwischen vier und fünf Prozent bleiben werde.



Der Stratege erhöhte zuletzt sein Kursziel für den S&P 500 auf 8.400 Punkte zum Jahresende und erwartet, dass der Index bis Ende 2029 auf 10.000 Punkte steigen wird. Aktuell sind es rund 7700 Punkte. Für den Goldpreis hält Yardeni bis Ende des Jahrzehnts einen Stand von 10.000 Dollar je Feinunze für möglich (aktuell: 4.500).





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