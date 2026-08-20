Strategy - MSTR: stark gehebelte Bitcoin-Wette!

Kursziel 140 USD!

Vorbörsliches Kaufsignal bei Strategy-Aktie (MSTR). Bottomfishing-Setup mit Power Candle!

Strategy (MSTR) - US5949724083

Rückblick: Im vergangenen Halbjahr sahen wir zunächst eine massive Rally von rund 125 USD bis knapp 200 USD hingelegt, bevor ab Mitte Mai eine ebenso dynamische Abwärtsbewegung einsetzte und der Kurs bis auf etwa 85 USD einbrach. Dabei kam es im Zuge des Abverkaufs zu mehreren markanten Kurslücken, während der 20er-EMA zunächst als Unterstützung diente, im weiteren Verlauf aber nach unten durchbrochen wurde und der 50er-EMA ebenfalls deutlich an Bedeutung verlor. Seit Ende Juni befindet sich die Aktie in einer Bodenbildungsphase zwischen etwa 93 und 108 USD. Am gestrigen Mittwoch gab es eine lange grüne Kerze, die zeigt, dass das Wertpapier wieder in den Fokus der Bullen gerückt ist. Mit einem höheren Tief und einer markanten Widerstandslinie liegen die Voraussetzungen für ein Bottomfishing-Setup vor.

Strategy-Aktie: Chart vom 19.08.2026, Kürzel: MSTR Kurs: 104.25USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Vorbörsich ist die Widerstandsline bei 107 USD bereits überwunden, sodass wir intraday nach attraktiven Einstiegsmöglichkeiten suchen sollten. Als mögliches Kursziel zeigt das Setup den Bereich um die Kurslücke vom Juni bei 140 USD, wobei auf dem Weg dorthin zunächst die Zone um 120 bis 125 USD als wichtiger Zwischenwiderstand zu beachten wäre.

Mögliches bärisches Szenario

Scheitert der Ausbruchsversuch und fällt die Strategy-Aktie unter die Unterstützung bei rund 93 USD, wäre die Bodenbildung vorerst gescheitert und ein erneuter Test des Jahrestiefs bei etwa 85 USD wahrscheinlich. Ein nachhaltiger Bruch dieser Zone würde das Chartbild deutlich verschlechtern und könnte weiteren Abgabedruck auslösen, zumal der 20er-EMA und der 50er-EMA aktuell noch keinen überzeugenden Aufwärtstrend signalisieren. Für Trader bietet sich daher ein Stop Loss knapp unterhalb von 93 USD an, während ein Bruch des Bereichs um 85 USD das gesamte Bottomfishing-Szenario negieren würde.

Meinung

Ursprünglich als MicroStrategy auf Unternehmenssoftware für Datenanalyse und Business Intelligence spezialisiert, hat sich Strategy inzwischen vor allem zu einem Bitcoin-Treasury-Unternehmen entwickelt und hält einen der weltweit größten Unternehmensbestände an Bitcoin. Ende Juli 2026 besaß Strategy rund 843775 Bitcoin; daneben bietet das Unternehmen weiterhin Analytics- und KI-gestützte Softwarelösungen für Unternehmen an. Aktuell setzt Strategy auf eine Fortsetzung seiner Bitcoin-Akkumulation und verfügt dafür über eine USD-Reserve von rund 4.8 Milliarden. Gleichzeitig nutzt das Unternehmen Kapitalmaßnahmen, darunter die Ausgabe von Stammaktien und den Rückkauf von Vorzugsaktien, um seine Kapitalstruktur zu optimieren. Zuletzt wurden 333.7 Millionen USD durch den Verkauf von Stammaktien eingenommen und Vorzugsaktien für 132.2 Millionen USD zurückgekauft. Die Kehrseite der Bitcoin-Strategie zeigte sich im zweiten Quartal mit einem GAAP-Nettoverlust von 8.6 Milliarden USD, der vor allem auf nicht realisierte Wertverluste der Bitcoin-Bestände zurückzuführen war; der Umsatz erreichte 122.37 Millionen USD und blieb damit hinter den Erwartungen zurück. Trotz der hohen Schwankungsanfälligkeit bleibt das Unternehmen damit klar auf Wachstum durch einen steigenden Bitcoin-Bestand ausgerichtet - ein Ansatz, der die Strategy-Aktie zugleich zu einer stark gehebelten Wette auf die weitere Entwicklung von Bitcoin macht.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 43.85 Milliarden USD

Meine Meinung zu Strategy

Quellennachweis: https://www.ad-hoc-news.de/boerse/news/unternehmensnachrichten/strategy-inc-aktie-8-8-prozent-plus-auf-akkumulationsplaene/69971071

Veröffentlichungsdatum: 19.08.2026

Autor: Thomas Canali

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