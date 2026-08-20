Frankfurt/Main - Der Dax ist am Donnerstag nach einem bereits schwachen Start bis zum Mittag weiter im Minus geblieben. Gegen 9:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 25.960 Punkten berechnet und damit 0,5 Prozent unter dem Schlussniveau vom Vortag. An der Spitze rangierten Qiagen, Continental und Symrise, am Ende Brenntag, Merck und BASF.



"Dax-Anleger blicken mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge auf den schnellen Richtungswechsel am amerikanischen Anleihemarkt: Die allgemeine Stimmung hellt sich auf - aber während die Renditen in den USA wieder fallen, bleiben sie in Deutschland hoch", sagte Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank. "Die Goldpreis- und Krypto-Preissteigerungen des gestrigen Tages lassen durchblicken, dass die Anleger nach Alternativen zum US-Dollar Ausschau halten und dem politischen Treiben in Washington zunehmend mit Skepsis gegenüberstehen."



Die europäische Gemeinschaftswährung war am Donnerstagmittag etwas stärker: Ein Euro kostete 1,1709 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend für 0,8540 Euro zu haben.



Der Ölpreis stieg unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 94,07 US-Dollar; das waren 2,7 Prozent mehr als am Schluss des vorherigen Handelstags.





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