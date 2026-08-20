Equinox Gold + Orla Fusion final: Neuer Nordamerika-Goldriese mit 1,1 Mio. Unzen
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Equinox Gold + Orla Fusion final: Neuer Nordamerika-Goldriese mit 1,1 Mio. Unzen
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|Aktuelle Nachrichten
|12:46
|Equinox Gold + Orla Fusion final: Neuer Nordamerika-Goldriese mit 1,1 Mio. Unzen
|Equinox Gold + Orla Fusion final: Neuer Nordamerika-Goldriese mit 1,1 Mio. Unzen
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|12:46
|Equinox Gold + Orla Fusion Final: New North American Gold Giant with 1.1 Million Ounces
|Equinox Gold + Orla Fusion Final: New North American Gold Giant with 1.1 Million Ounces
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|07:38
|Gold Back in Bull Mode: Lahontan Gold, G Mining Ventures and Equinox Gold in the Spotlight
|05:10
|Gold wieder im Bullenmodus: Lahontan Gold, G Mining Ventures und Equinox Gold im Fokus!
|Der Goldpreis hat in den vergangenen Wochen eine formidable Rally hingelegt. Der Preis stieg um fast 10 %, nachdem die Notiz wochenlang um die Marke von 4.000 USD rang. Die USA haben mit ihrer Yen-Intervention...
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|Gold-Revolution: Newmont und Equinox krempeln sich um, DRC Gold mit der Giga-Mine von morgen?
|Wenn der Goldpreis Achterbahn fährt, kommt auch die Minenbranche in Schwung. Während Branchenriesen wie Newmont ihren Fokus schärfen und mittelgroße Produzenten wie Equinox Optionen sondieren, tut sich...
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