Über ihre Tochter HD Advanced Technologies GmbH übernimmt die Heidelberger Druckmaschinen AG die Produktion stationärer Speichersysteme für die Phenogy AG. In Wiesloch soll ab Januar 2027 die Serienfertigung von 2,3-MWh-Containersystemen laufen. Wie Thomas Fichtl, Head of Corporate Public Relations und Pressesprecher bei Heidelberg, auf Nachfrage mitteilte, plant HD Advanced Technologies die ersten Produktions- und Systemintegrationsaktivitäten am Heidelberg-Standort Wiesloch. Die Anfangsphase der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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