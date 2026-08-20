Bei der Abnehmpillle Wegovy von Novo Nordisk, die seit dem Jahresbeginn in den USA erhältlich ist (Mitte Juli erfolgte auch die EU-Zulassung), hat sich die Nachfrage stark entwickelt. Daten aus der vergangenen Woche zeigen, dass Wegovy auch im Vergleich zur Konkurrenz von Eli Lilly weiter gut dasteht. Anleger konnten sich derweil in dieser Woche zudem über eine Ausschüttung von Novo Nordisk freuen.Zwar sind die Verschreibungen von Foundayo, der Abnehmpille aus dem Hause Eli Lilly, in der vergangenen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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