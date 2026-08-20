Original-Research: 3U HOLDING AG - von Montega AG



20.08.2026 / 12:54 CET/CEST

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Einstufung von Montega AG zu 3U HOLDING AG Unternehmen: 3U HOLDING AG ISIN: DE0005167902 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 20.08.2026 Kursziel: 2,00 EUR (zuvor: 2,10) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Kai Kindermann

Q2: Energieausbau bringt weiteres Gewinnwachstum - SHK-Entwicklung führt zu Prognose-Anpassung



3U hat den Halbjahresbericht 2026 vorgelegt und dabei die angepasste Jahresprognose im Detail unterlegt.



Schwächeres SHK-Segment überschattet EBITDA-Verbesserung: Der Konzernumsatz lag in Q2 bei 12,0 Mio. EUR (-12,5% yoy), das EBITDA verbesserte sich auf 1,4 Mio. EUR (Vj.: -0,1 Mio. EUR) und damit auf eine Marge von 11,5%. Aufgrund einer schwächeren Entwicklung im SHK-Segment in einem schwierigen konjunkturellen Umfeld senkte der Vorstand die Jahresprognose auf einen Umsatz von 48 bis 53 Mio. EUR (zuvor 55 bis 60 Mio. EUR) und ein EBITDA von 4 bis 6 Mio. EUR (zuvor 6 bis 8 Mio. EUR). Die Bitcoin-Position belief sich nach der bereits erwarteten Abschreibung in Q2 i.H.v. 2,7 Mio. EUR auf 21,9 Mio. EUR zum 30.06.2026. Seit dem Stichtag stieg der Kurs um 8,1%, was Stand heute eine Zuschreibung in Q3 i.H.v. 1,8 Mio. EUR bedeuten würde.



ITK: Verbesserte Profitabilität bei stabilem Erlösniveau: Bei Umsätzen von 3,2 Mio. EUR (-2,8% yoy) in Q2, erwirtschaftete 3U ein Segment-EBITDA i.H.v. 0,9 Mio. EUR (Vj.: 0,6 Mio. EUR). Dank positiver Produkt- und Kundenmixeffekte sowie einer disziplinierten Personalpolitik konnte die EBITDA-Marge auf 28,6% (Vj.: 19,6%) gesteigert werden. Auf Halbjahressicht liegt das EBITDA mit 1,8 Mio. EUR (+18,0% yoy) genau im Rahmen der Jahresziele von rund 3,5 Mio. EUR.



Erneuerbare Energien trotzt Windschwäche: In Q2 waren erstmals alle neuen Anlagen über den gesamten Zeitraum aktiv. Durch die gestiegene Kapazität konnte der Umsatz trotz unterdurchschnittlicher Windaktivität deutlich auf 2,2 Mio. EUR (Vj.: 1,3 Mio. EUR) gesteigert werden und übertraf damit auch das erste Quartal (Q1/26: 2,0 Mio. EUR). Unterstützt mit einem Ertrag aus der Projektrealisierung fiel das EBITDA mit 2,2 Mio. EUR (Vj.: 0,9 Mio. EUR) außergewöhnlich stark aus. Mit der am 25. Juni erteilten BImSchG-Genehmigung für einen neuen Windpark Breite Eiche ist der weitere Wachstumspfad visibel.



Schwäche im SHK-Segment setzt sich fort: Der Segmentumsatz ging in Q2 auf 6,8 Mio. EUR zurück (Vj.: 9,3 Mio. EUR), das EBITDA verschlechterte sich auf -0,9 Mio. EUR (Vj.: -0,6 Mio. EUR). Der Umsatzrückgang infolge des schwachen Neubau- und Modernisierungsumfelds sowie der Neuausrichtung der Selfio SE konnte nicht durch die bisher realisierten Einsparungen bei Material (-21,5% yoy) und Personal (-31,1% yoy) kompensiert werden. Für das SHK-Segment senkte der Vorstand die Guidance auf rund 28 Mio. EUR Umsatz (zuvor rund 35 Mio. EUR) und ein EBITDA von -2,0 bis -3,0 Mio. EUR (zuvor rund -1,0 Mio. EUR). Für H2 impliziert dies entsprechend ein vergleichbares Umsatzniveau wie in H1 bei einem verbesserten, aber weiterhin defizitären EBITDA.



Fazit: Operativ hat 3U die Trendwende bestätigt und zeigte im Vergleich zu Q1 eine weitere Ergebnisverbesserung. Die überzeugenden Ergebnisse in den Segmenten ITK und EE werden dabei noch durch fortgesetzte Probleme im SHK-Bereich getrübt, der damit weiterhin auf dem Unternehmenswert lastet. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung bei einem reduzierten DCF- und SOTP-basierten Kursziel von 2,00 EUR (zuvor: 2,10 EUR).







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