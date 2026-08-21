DJ PTA-Adhoc: 3U HOLDING AG: Stilllegung von drei Gesellschaften im Segment SHK beschlossen - Prognose für das Geschäftsjahr 2026 angepasst

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr

3U HOLDING AG: Stilllegung von drei Gesellschaften im Segment SHK beschlossen - Prognose für das Geschäftsjahr 2026 angepasst

Marburg (pta000/21.08.2026/11:35 UTC+2)

Marburg, 21. August 2026 - Die 3U HOLDING AG (ISIN DE0005167902; Kürzel: UUU) legt die Geschäftsbetriebe ihrer Konzerngesellschaften Calefa GmbH, EMPUR Produktionsgesellschaft mbH und EM-PLAN GmbH im Segment SHK vollständig und dauerhaft still. Die Beschlüsse der Geschäftsführungen wurden heute gefasst; Vorstand und Aufsichtsrat der 3U HOLDING AG haben zugestimmt. Die Entscheidung ist endgültig und steht unter keiner Bedingung. Die betriebliche Tätigkeit wird zum 30. November 2026 eingestellt; die endgültige Schließung erfolgt voraussichtlich zum 31. März 2027. Betroffen sind 47 Arbeitsverhältnisse. Die übrigen Aktivitäten des Segments SHK, insbesondere der Onlinehandel, sind von den Beschlüssen nicht betroffen.

Ursächlich sind der strukturelle Nachfragerückgang bei Flächenheizungen und die anhaltende Schwäche des Bausektors. Für die Calefa GmbH und die EMPUR Produktionsgesellschaft mbH zusammen erwartet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2026 ein negatives EBITDA von mehr als EUR 1,0 Mio. gegenüber einer Planung von rund EUR 0,1 Mio.; die EM-PLAN GmbH erbringt ihre Leistungen ganz überwiegend für diese beiden Gesellschaften und verliert mit deren Stilllegung ihre Geschäftsgrundlage. Ein tragfähiges Konzept für eine Fortführung der Geschäftsbetriebe besteht nach Einschätzung des Vorstands nicht.

Aus den Stilllegungen erwartet der Vorstand im Geschäftsjahr 2026 Restrukturierungsaufwendungen in Höhe von EUR 1,0 Mio. bis EUR 1,5 Mio. Hinzu kommen nicht zahlungswirksame außerplanmäßige Wertminderungen auf Vermögenswerte der Gesellschaften.

Vor diesem Hintergrund passt der Vorstand die am 29. Juli 2026 veröffentlichte Prognose für das Geschäftsjahr 2026 an. Er rechnet nunmehr mit einem Konzernumsatz von EUR 46 Mio. bis EUR 50 Mio. (Prognose vom 29. Juli 2026: EUR 48 Mio. bis EUR 53 Mio.) und einem Konzern-EBITDA von EUR 2,5 Mio. bis EUR 4,5 Mio. (Prognose vom 29. Juli 2026: EUR 4 Mio. bis EUR 6 Mio.).

Im Segment SHK erwartet der Vorstand nunmehr Umsatzerlöse von rund EUR 26 Mio. (bisher: rund EUR 28 Mio.) und ein EBITDA von EUR -3,5 Mio. bis EUR -4,5 Mio. (bisher: EUR -2,0 Mio. bis EUR -3,0 Mio.). Für die Segmente ITK und Erneuerbare Energien bleiben die Erwartungen unverändert.

Die im Halbjahresfinanzbericht 2026 dargestellte vollständige Integration der EMPUR-Gruppe wird damit nicht weitergeführt; das Segment SHK konzentriert sich künftig auf den Onlinehandel mit Produkten der Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik.

(Ende)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aussender: 3U HOLDING AG Zu den Sandbeeten 1 B 35043 Marburg Deutschland Ansprechpartner: Christoph Hellrung E-Mail: ir@3u.net Website: www.3u.net ISIN(s): DE0005167902 (Aktie) Börse(n): Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1787304900013 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 21, 2026 05:35 ET (09:35 GMT)