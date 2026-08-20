Berlin - Die Zahl der Gamer in Deutschland ist weiter gestiegen. Wie eine Umfrage des IT-Branchenverbandes Bitkom ergab, spielen derzeit 55 Prozent der Menschen in Deutschland ab 16 Jahren regelmäßig oder hin und wieder Video- und Computerspiele. Vor fünf Jahren waren es 50 Prozent und im vergangenen Jahr 52 Prozent. Die derzeitige Zahl entspricht rund 39 Millionen Menschen.



Besonders verbreitet ist Gaming bei den Jüngeren: Unter den 16- bis 29-Jährigen spielen 89 Prozent. Bei den 30- bis 49-Jährigen sind es 70 Prozent, unter den 50- bis 64-Jährigen 47 Prozent. Aber auch im höheren Alter wird gezockt: Fast ein Viertel (24 Prozent) der Menschen ab 65 Jahren spielt zumindest gelegentlich.



Bei vielen Menschen haben Games einen festen Platz im Leben: Fast die Hälfte der Gamer (47 Prozent) kann sich ein Leben ohne Video- und Computerspiele inzwischen nicht mehr vorstellen. 44 Prozent haben sich schon einmal gewünscht, selbst in echt in ein Spiel eintauchen zu können. 40 Prozent bauen sich in Spielen eine eigene Wunschrealität. Ebenfalls 40 Prozent fliehen in Games aus der Realität. 37 Prozent können sich in Video- und Computerspielen nach eigenem Dafürhalten selbst verwirklichen. Jeder Fünfte (21 Prozent) sagt sogar: Nur in Spielen zeige ich mein wahres Ich.



15 Prozent der Gamer geben derweil an, bei Online-Spielen schon häufiger beleidigt worden zu sein und vor allem den Kinder- und Jugendschutz sehen viele kritisch. 81 Prozent sind der Ansicht, dass Online- und Videospiele keine sicheren Räume für Kinder und Jugendliche sind. 85 Prozent sagen, Gaming brauche einen besseren Kinder- und Jugendschutz.



Für die Erhebung wurden telefonisch 1.205 Personen in Deutschland ab 16 Jahren befragt, darunter 663 Gamer. Die Befragung fand im Zeitraum von der 20. Kalenderwoche bis zur 24. Kalenderwoche 2026 statt.





© 2026 dts Nachrichtenagentur