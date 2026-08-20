Paris / London / Zürich - Die europäischen Aktienmärkte haben am Donnerstag kaum verändert tendiert. Die Märkte zeigten sich damit trotz positiver Vorgaben der internationalen Finanzplätze zurückhaltend. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor am Mittag 0,21 Prozent auf 6.431,01 Punkte. Ausserhalb des Euroraums sah es ähnlich aus. Der Schweizer Leitindex SMI sank um 0,21 Prozent auf 14.356,24 Punkte, während der britische FTSE 100 um 0,17 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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