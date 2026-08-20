Bern - Die Schweizerische Post hat im ersten Halbjahr 2026 den Gewinn gesteigert. Zuwächse im Paketgeschäft und ein besseres Ergebnis bei Postfinance kompensierten den anhaltenden Rückgang bei den Briefen und den Schaltereinzahlungen. Das Betriebsergebnis (EBIT) kletterte im Vergleich zur Vorjahresperiode von 118 auf 173 Millionen Franken, wie die Post am Donnerstag mitteilte. Der Konzerngewinn sprang von 74 auf 139 Millionen Franken. Der Betriebsertrag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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