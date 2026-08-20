Bern - Die Postfinance hat im ersten Halbjahr 2026 unter dem Strich etwas weniger verdient. Gleichzeitig flossen dem Institut weitere Kundengelder zu. Der Geschäftserfolg als Mass der operativen Leistung sank um gut 16 Prozent auf 113 Millionen Franken, wie dem am Donnerstag publizierten Halbjahresbericht der Postfinance zu entnehmen ist. Unter dem Strich resultierte ein 6 Prozent tieferer Reingewinn von 103 Millionen Franken. Insgesamt schrumpfte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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