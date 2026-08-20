Bei der DroneShield-Aktie setzt sich der zuletzt skizzierte Abwärtsfahrplan nahezu unverändert fort. In meiner vorherigen Analyse stand nach dem Verlust von 1,29 € bereits ein erneuter Test der psychologisch wichtigen 1-€-Marke im Raum. Mit aktuell 1,19 € nimmt der Titel nun wieder Fahrt gen Süden auf. Gelingt den Käufern kein überzeugender Konter, dürfte nach 1,00 € auch ein neues Tief bei 0,89 € zunehmend realistisch werden. Shortseller erhöhen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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