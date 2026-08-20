Zagreb - Hollywood verfilmt den Sabotageakt auf die Nord-Stream-Pipelines mit Starbesetzung. Seit wenigen Wochen laufen Dreharbeiten zur Verfilmung der Sprengung der Nord-Stream-Pipelines im September 2022, wie der "Spiegel" berichtet.



Den Chef der Aktion spielt demnach Oscarpreisträger Adrien Brody ("The Brutalist"), der dreifach oscarprämierte Superstar Sean Penn tritt in einer Nebenrolle auf. Regie führt der unter anderem durch Actionfilme bekannt gewordene Doug Liman ("Die Bourne Identität").



Sandsäcke stapelten sich vergangene Woche vor dem Eingang und den Fenstern des Hotel Esplanade in Zagreb. Panzersperren standen auf dem Bürgersteig, Männer in Flecktarn warteten an der Ecke. Es sollte alles nach Krieg aussehen - für Hollywood.



Der Bau der Gasleitungen zwischen Russland und Deutschland war von zahlreichen Kontroversen begleitet. Als drei der vier Leitungen 2022 in die Luft flogen, wähnten viele Russland am Werk. Tatsächlich war offenbar ein ukrainisches Kommando verantwortlich, bestehend aus Soldaten und angeheuerten Tauchern.



Ein mutmaßliches Mitglied des Kommandos wurde gefasst und sitzt in Hamburg in Untersuchungshaft. Ein zweites mutmaßliches Mitglied, der Taucher Wolodymyr Sch., wurde diese Woche in Kroatien am Rande der Dreharbeiten festgenommen. Er soll das Filmteam beraten haben.





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